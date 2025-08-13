Il 18 agosto raduno ufficiale al Campo Coni in vista della Serie B Interregionale

La Scandone Avellino Basket annuncia che lunedì 18 agosto 2025, alle ore 17:00, presso il Campo CONI di Avellino, si terrà il raduno ufficiale della squadra in vista della preparazione atletica per il prossimo campionato di Serie B Interregionale 2025/2026.

Il roster biancoverde, guidato da Coach Titto Carone, si sottoporrà ai primi test fisici e avrà modo di iniziare a familiarizzare con l’ambiente e con lo staff tecnico, gettando le basi per un’annata che si preannuncia ricca di entusiasmo e ambizione.

La società del presidente Trasente invita tifosi e appassionati a partecipare e a dare il proprio caloroso benvenuto alla squadra, in un momento simbolico che segna l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva.