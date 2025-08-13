Ripulita la provinciale nel Parco del Cilento grazie alla denuncia di Fella

La rete viaria della provincia di Salerno presenta molte criticità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori, e il movimento Italia dei Diritti – De Pierro ha iniziato la sua opera a favore dei diritti dei cittadini del salernitano, in questo caso del diritto alla sicurezza sulle strade, proprio segnalando alcune anomalie attraverso il segretario provinciale per Salerno, Corrado Fella.

E proprio a seguito di una sua segnalazione, relativa alla SP 44, la Provincia di Salerno è intervenuta per risolvere le criticità segnalate:

“Avevamo portato alla ribalta mediatica la situazione della Provinciale 44, un’arteria importante che attraversa il Parco Nazionale del Cilento e collega vari comuni dell’entroterra cilentano con l’ospedale di Roccadaspide – è lo stesso Corrado Fella a parlare – segnalando una condizione di degrado che vedeva sterpaglie invadere la carreggiata stradale, coprire il guard rail e nascondere la segnaletica verticale, compresa quella di pericolo. E con soddisfazione ho trovato un riscontro, visto che la Provincia di Salerno, che ha la competenza su questa strada, è intervenuta ripulendo la stessa dalle sterpaglie e dalla vegetazione selvaggia che poteva mettere in pericolo la circolazione stradale. Questo è soltanto l’inizio di una serie di segnalazioni e denunce che il movimento Italia dei Diritti – De Pierro – conclude Corrado Fella – porterà alla luce attraverso la propria opera di monitoraggio del territorio. La pacchia, cari amministratori, è finita“.

Carlo Spinelli, responsabile nazionale IdD per la Politica Interna, interviene a completamento di quanto espresso dal segretario provinciale salernitano: ”Il nostro modus operandi, già testato in varie occasioni e per vari comuni ed enti, molto spesso risulta risolutivo in quanto vengono investiti direttamente gli organi di competenza. Anche in questo caso, oltre alla denuncia mediatica del problema, abbiamo segnalato lo stesso tramite PEC, sia alla Provincia di Salerno che alla Regione Campania, e prontamente c’è stato l’intervento risolutore da parte di chi di competenza. Ringrazio Corrado per l’apporto che sta dando alla nostra causa e invito i cittadini della provincia di Salerno a rivolgersi allo stesso per segnalare eventuali storture amministrative, in modo che il movimento Italia dei Diritti – De Pierro possa intervenire per far sì – conclude Spinelli – che il problema venga risolto“.