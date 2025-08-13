Focus su incendi e prevenzione; patrocinati due eventi tra tradizione e territorio

La Giunta della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina con gli assessori Giuseppe Addabbo (vice-presidente) e Gianfranco Mottola, è al lavoro in pieno agosto per affrontare una serie di importanti problematiche. E’ stato fatto il punto sulle attività legate alla Forestazione, con un focus sul servizio A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) avviato il 2 luglio scorso, per il quale è stato tracciato un primo resoconto degli interventi.

Ad oggi, gli interventi effettuati dalle squadre operative sono stati 8, come il numero degli incendi domati : nel mese di luglio, nei comuni di San Bartolomeo in Galdo, Ginestra degli Schiavoni e Montefalcone di Val Fortore. Nel mese di agosto, gli incendi hanno interessato il territorio dei comuni di: San Marco dei Cavoti (per un totale di 3 interventi), Montefalcone di Val Fortore, Baselice (dove è stato salvato il bosco da un incendio particolarmente aggressivo), oltre all’attività di coordinamento effettuato da due D.O.S. della Comunità montana del Fortore nel comune di Arpaia, dove un vasto incendio ha colpito il territorio di più comuni confinanti, per oltre 500 ettari di pascolo boscato.



Ad oggi sono state impiegate circa 30 unità per la lotta attiva allo spegnimento, concentrate in 3 N.O.E.D. (San Bartolomeo in Galdo – Ginestra degli Schiavoni e San Giorgio la Molara), personale tecnico-amministrativo, personale del C.O.E.D. di San Bartolomeo in Galdo e ai 6 D.O.S. (direttori delle operazioni di spegnimento). Vista la gravità degli ultimi eventi registrati su tutto il territorio Campano, la Comunità montana del Fortore, nonostante la vastità territoriale che comprende 14 comuni, oltre a Pesco Sannita e Pago Veiano, con una superficie territoriale di oltre 60.000 ettari, ha registrato un numero relativamente esiguo di interventi, dovuto soprattutto alle attività di prevenzione poste in essere, già dai primi mesi dell’anno, soprattutto lungo le strade comunali e provinciali con trattrici forestali con braccio, oltre alle strade di accesso ai rimboschimento effettuati manualmente dagli operai idraulico forestali. Ad oggi sono state impiegate circa 30 unità per la lotta attiva allo spegnimento, concentrate in 3 N.O.E.D. (San Bartolomeo in Galdo – Ginestra degli Schiavoni e San Giorgio la Molara), personale tecnico-amministrativo, personale del C.O.E.D. di San Bartolomeo in Galdo e ai 6 D.O.S. (direttori delle operazioni di spegnimento). Vista la gravità degli ultimi eventi registrati su tutto il territorio Campano, la Comunità montana del Fortore, nonostante la vastità territoriale che comprende 14 comuni, oltre a Pesco Sannita e Pago Veiano, con una superficie territoriale di oltre 60.000 ettari, ha registrato un numero relativamente esiguo di interventi, dovuto soprattutto alle attività di prevenzione poste in essere, già dai primi mesi dell’anno, soprattutto lungo le strade comunali e provinciali con trattrici forestali con braccio, oltre alle strade di accesso ai rimboschimento effettuati manualmente dagli operai idraulico forestali. L’Esecutivo ha, tra le altre cose, deliberato il proprio patrocinio e sostegno a due importanti eventi. Ovvero alla sesta edizione della “Festa della Transumanza sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela: una giornata tra tradizione natura!”, organizzata per il 31 agosto dalla Parrocchia di “Nostra Signora di Fatima – Oratorio e Circolo Concetta Blatta” di San Giorgio La Molara e alla manifestazione “Lungo i Sentieri del Vento”, organizzata dal circolo Arci-Uisp di Montefalcone Val Fortore per il prossimo 7 settembre.