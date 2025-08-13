Benedetta la nuova porta della Chiesa al termine della festa secolare

E’ stata celebrata presso la frazione di Furmo a Pietrastornina la festa del Sacro Cuore di Gesù, scrive il Parroco Don Giovanni Panichella, che quest’anno ha un duplice significato l’anno giubilare della speranza e il centenario come ricorrenza.

Alle ore 11.00 ha presieduto la Santa Messa Monsignor Pompilio Cristino, con la benedizione della nuova porta della Chiesa e hanno concelebrato il parroco Don Giovanni Panichella e Padre Francesco Minucci.

Erano presenti il Sindaco di Pietrastornina Dott. Amato Rizzo, l’Amministrazione Comunale e la compagnia dei Carabinieri e tutto il popolo di Dio della comunità di Pietrastornina e delle sue frazioni.

Mons. Pompilio Cristino ha messo in risalto il significato del centenario come ritorno alle origini, dove in queste piccole frazioni immerse nella natura, la Chiesa era luogo di aggregazione.

La benedizione della nuova porta della Chiesa, richiama all’apertura della Porta Santa che Papa Francesco ha aperto il 24 Dicembre scorso, inizio dell’anno giubilare e deve essere l’apertura del cuore di ognuno di noi alla presenza di Cristo.

In serata si è svolta la processione per le vie della frazione con la partecipazione di numerosi fedeli provenienti dai paesi vicini.

Al rientro in Chiesa Atto di Affidamento dei bambini al Sacro Cuore di Gesù.

Il parroco Don Giovanni ringrazia le Autorità civili e militari, la banda musicale il comitato festa, il coro, i ministranti, le persone che hanno contribuito alla disponibilità del restauro della porta della Chiesa e tutto il popolo di Dio.