Vincenzo Damiano trionfa a Montaguto
È lui il più veloce nella quarta prova ciclocrono CSI 2025
La quarta prova del campionato interregionale ciclocrono CSI 2025 che si è svolta nel weekend scorso a Montaguto il pugliese Vincenzo Damiano del team Canusium Bike è stato un stato il più veloce aggiudicandosi il primato assoluto nella classifica finale assoluta.
L’atleta pugliese ha percorso i sei chilometri e trecento metri in 14 minuti e tre secondi alla media di 27 km/h.
Piazza d’onore per Giovanni Monaco (Movicoast sport & turismo) con il tempo di 14 minuti e undici secondi, terzo gradino del podio per l’irpino Antonio Siciliano (Dama project ) con 14’23″.
Nelle altre categorie si sono distinti gli irpini Giuseppe Acone (as Civitas) e Angelo Ruocco (eco evolution bike) rispettivamente secondo e terzo gradino del podio categoria Master 8.
Nella categoria Master 1 gradino più alto del podio Daniele Cusano del team O’Metetore, nella categoria Master 5 Enrico Cataudo (lupiinbike) e Bruno Parziale (O’Metetore) rispettivamente secondo e terzo.
Il foggiano Orlando Cosimo del team Padre Pio con una buona performance non finisce mai di stupire consolidando sempre più il primato nella categoria Master 9. Per le woman Marta Serino (as Civitas) prima categoria Woman3.
Alla gara hanno partecipato cinquanta atleti provenienti dalla Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Campania e hanno scalato un percorso di sei chilometri e trecento metri con pendenza media del 5% e massima 8 % e 300 metri dislivello.
La gara è stata organizzata dal team Brasciwood mentre il cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino responsabile Speedpass. Prossima prova valida per il Campionato interregionale scalatore CSI 2025 il 23 agosto a Panni (FG).
Source: www.irpinia24.it