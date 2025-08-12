Alla gara hanno partecipato cinquanta atleti provenienti dalla Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Campania e hanno scalato un percorso di sei chilometri e trecento metri con pendenza media del 5% e massima 8 % e 300 metri dislivello.

La gara è stata organizzata dal team Brasciwood mentre il cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino responsabile Speedpass. Prossima prova valida per il Campionato interregionale scalatore CSI 2025 il 23 agosto a Panni (FG).