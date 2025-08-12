Mussini nuovo capitano biancoverde

Doppia seduta e annuncio nel media day

Ancora una doppia seduta di allenamento per il team di coach Buscaglia, che, prima della sessione pomeridiana, si è concesso ai microfoni e ai taccuini degli organi d’informazione in occasione del media day.

Nell’occasione è stato ufficializzato il nome del capitano del roster biancoverde per la prossima stagione: sarà Federico Mussini, al suo secondo anno in maglia biancoverde.

“È una grande responsabilità, ma anche un motivo di soddisfazione essere il punto di riferimento di un gruppo che ha grandi ambizioni. Dobbiamo però restare con i piedi per terra e procedere un passo alla volta per fare bene”, ha dichiarato Mussini.