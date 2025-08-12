Busitalia Campania
24 corse aggiuntive per il 15 agosto
Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane), in occasione del giorno festivo di Ferragosto 2025, su richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto la scorsa primavera per le giornate del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.
L’iniziativa include 24 corse aggiuntive andata e ritorno complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da un notevole afflusso di turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore. L’aumento delle corse, infatti, integra il programma di esercizio dei servizi aggiuntivi finanziati con risorse proprie dal Comune di Salerno.
L’incremento dell’offerta di servizio in determinate giornate festive, caratterizzate da una maggiore movimentazione di persone, risponde anche alla crescente domanda di trasporto pubblico legata alla presenza di numerosi visitatori ed al potenziamento dei voli da/per lo scalo aeroportuale di Salerno Costa d’Amalfi per la Summer 2025.
Si conferma così la collaborazione tra Busitalia Campania e l’amministrazione comunale, nel comune impegno per una mobilità urbana sempre più efficiente, sostenibile e attenta alle esigenze della collettività.
Maggiori informazioni sul sito www.fsbusitaliacampania.it.