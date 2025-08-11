Napoli, auto lavate nel cimitero di Poggioreale

Borrelli: "Luogo di culto non può diventare autolavaggio"

Immagine 2025-08-11 174945Le immagini di un uomo che lava accuratamente una vettura all’interno del cimitero di Poggioreale, utilizzando una pompa allacciata ad una bocchetta idrica (di proprietà comunale) e una spazzola lavavetri, sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Secondo i segnalanti non sarebbe la prima volta che accadono episodi simili nell’indifferenza del personale in servizio (che secondo alcuni sarebbe coinvolto nelle operazioni di lavaggio).

“Ho chiesto che vengano subito fatti i necessari accertamenti su come sia possibile che all’interno di una struttura cimiteriale si possano lavare le automobili utilizzando, per di più, l’acqua che dovrebbe essere usata per manutenzione dei viali e del verde. Trovo inaccettabile che un luogo di culto e di preghiera per i propri cari possa diventare un vero e proprio autolavaggio”. Questo il commento del deputato che ha ricevuto diverse segnalazioni.

