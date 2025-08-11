Borrelli: "Luogo di culto non può diventare autolavaggio"

Le immagini di un uomo che lava accuratamente una vettura all’interno del cimitero di Poggioreale, utilizzando una pompa allacciata ad una bocchetta idrica (di proprietà comunale) e una spazzola lavavetri, sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Secondo i segnalanti non sarebbe la prima volta che accadono episodi simili nell’indifferenza del personale in servizio (che secondo alcuni sarebbe coinvolto nelle operazioni di lavaggio).

“Ho chiesto che vengano subito fatti i necessari accertamenti su come sia possibile che all’interno di una struttura cimiteriale si possano lavare le automobili utilizzando, per di più, l’acqua che dovrebbe essere usata per manutenzione dei viali e del verde. Trovo inaccettabile che un luogo di culto e di preghiera per i propri cari possa diventare un vero e proprio autolavaggio”. Questo il commento del deputato che ha ricevuto diverse segnalazioni.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/2713863748818473