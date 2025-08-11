Il 13 agosto a Palazzo Filangieri luci e storia tra documenti inediti

Mercoledì 13 agosto, alle ore 21:30, nel cortile di Palazzo Filangieri di Lapio si svolgerà l’evento ‘Il Crepuscolo – L’ultimo capitolo dei Filangieri a Lapio (1799/1896)’, ideato e curato da Fiorenzo e Maurizio Iannino col patrocinio del Comune di Lapio e la collaborazione delle Pro Loco Lapiana e Sanmanghese.

Partendo dall’illustrazione dinamica di immagini e documenti, prevalentemente inediti, il pubblico potrà comprendere come la nobile famiglia abbia dovuto affrontare la fine dell’antico regime: ‘I Filangieri – ci dicono gli organizzatori- dovettero adeguarsi alle novità del secolo borghese, evidenziando una certa dinamicità con il cavaliere Giovanni che però, con l’avanzare dell’età, allentò inesorabilmente i contatti con la realtà lapiana’.

L’evento sarà aperto dalla scenografica performance di luci ‘Un angelo al castello’, che esalterà ancor più la suggestiva dimora dei principi di Arianiello, meta sempre più apprezzata e segnalata nel circuito del turismo culturale campano.