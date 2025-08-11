Intesa con lo Shuuenkan Dojo per avviare la disciplina in Irpinia

Incontro questa mattina, presso la Sala Giunta del Municipio, con l’Associazione Shuuenkan Dojo di Napoli con l’obiettivo di portare il Kendo, l’arte della scherma giapponese, a Grottaminarda.

«Ci piacerebbe far incontrare le due culture attraverso il Kendo, una vera e propria disciplina, per niente violenta, non solo uno sport, ma una filosofia di approccio alla vita, utile a gestire i propri stati d’animo e la propria crescita interiore – afferma l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – Lo Shuuenkan è un Dojo negli spazi del Giardino Liberato di Materdei in cui si pratica il Kendo a livello sociale, e noi come Amministrazione, allo stesso modo, vorremmo mettere a disposizione un locale per avviare questa esperienza aperta a tutti a partire dai 10 anni di età».

Insieme ai Maestri ed istruttori italiani, guidati dal Presidente Claudio Ibello, presente una delegazione di Coreani tra i quali due Maestri di levatura internazionale: Jung Dai, VI dan, e Kwak Hyojun, VII dan, della Korean Gumdo Federation.

Il progetto ambizioso di portare il Kendo a Grottaminarda parte da Alessandra Genua, giovane istruttrice irpina che spiega:

«Kwak Hyojun è Maestro Onorario dello Shuuenkan ed è qui per supportare la nostra Associazione con lezioni di approfondimento tecnico della pratica del Kendo e oltre al suo ruolo didattico/istituzionale lui e la moglie Jung Dai, ci onorano anche della loro amicizia personale. Ci troviamo dinnanzi a maestri della massima levatura internazionale della disciplina del Kendo che, in questa occasione, hanno sancito con la loro presenza la nascita di un nuovo nucleo di sviluppo, primo sul nostro territorio, rispetto questa pratica.

Il Kendo condensa soprattutto una morale ed un’educazione emotiva al contatto con il proprio sé interiore e il rispetto verso l’altro. Come diciamo sempre il Kendo si fa insieme. Oltre ogni differenza e nella voglia di conoscerci e conoscere».

Dunque grazie a questa sorta di gemellaggio si apre la possibilità di praticare la scherma giapponese nel Comune di Grottaminarda con il patrocinio dello Shuuenkan Dojo di Napoli, riconosciuto dalla federazione internazionale Kendo e sotto la guida e organizzazione pratica dei suoi migliori allievi.