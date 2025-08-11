Il 24 agosto apre i festeggiamenti per San Giorgio

No alla guerra. È il messaggio che verrà lanciato in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, organizzato dal comitato in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Trentola Ducenta e le associazioni territoriali, nel corso della marcia per la Pace che si terrà domenica 24 agosto, in occasione dell’apertura dei festeggiamenti, a partire dalle ore 20:30 con partenza da Piazza Paolo Manna.

“Tacciano le armi della guerra” è lo slogan della fiaccolata silenziosa verso il comune. In piazza Marconi interverranno: il sindaco, l’avvocato Michele Apicella; Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo; il parroco Don Giuseppe Marino ed i responsabili delle associazioni territoriali.

Il parroco Don Giuseppe Marino, nel manifesto ufficiale, ha citato in frase di Margherita Hack, che recita: “Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra”. L’appello è diretto a tutti i cittadini per una fiaccolata che sarà breve nel suo tragitto, ma intensa nel messaggio che veicola.