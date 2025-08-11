Borrelli (AVS): "Il mare non sia una risorsa elitaria, servono prezzi accessibili"

Sta diventando virale il video realizzato dal gestore di un lido balneare a Marina di Grosseto contro il ‘caro ombrellone’. Indossando una maglia del Napoli rilancia il suo invito a tenere prezzi bassi nei confronti della clientela, la sua offerta è di dieci euro per ombrellone e lettino, in modo da poter consentire alle famiglie italiane di poter trascorrere una giornata al mare.

“In fondo – dichiara il gestore ripreso dalla figlia nel video – noi offriamo servizi semplici come un po’ di ombra e una seduta comoda contro la calura estiva, nulla che possa giustificare in costi eccessivi che hanno scatenato tante polemiche sui social con il risultato di avere tanti lidi semi-deserti. Il video è stato segnalato al deputato di Alleanza verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Stiamo assistendo alla nascita di un gemellaggio sano tra gestori dei lidi del Nord e del Sud Italia contro l’inaccettabile ‘caro ombrelloni’ registrato in diverse strutture del nostro Paese che rischiano di rendere il nare una risorsa elitaria riservata a pochi facoltosi. Troppi gli episodi di arroganza e ingiustizia ai danni di famiglie a cui il mare viene negato con barriere d’ingresso economiche insostenibili, fino ad arrivare alle perquisizioni nelle borse per evitare che si introducano cibi e bevande. Una deriva che combattiamo da sempre e avere al nostro fianco operatori onesti è fondamentale per vincere questa battaglia di civiltà. Il mare non potrà mai essere una risorsa elitaria ma è un bene comune che deve essere garantito a tutti. Sosteniamo i tanti imprenditori onesti del settore e battiamoci per mantenere pulite le spiagge libere in modo che si possa garantire a tutti il diritto di far vivere una giornata di mare alla propria famiglia”. Queste le parole di Borrelli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1422091539063251