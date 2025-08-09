Tommasetti: "Uno show che infanga l’istituzione"

“Uno show indecoroso che infanga le istituzioni e la bandiera italiana”. Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere della Lega, non usa giri di parole sul video, diventato virale, girato da due TikToker nell’ufficio di un consigliere di Azione appartenente alla coalizione di De Luca.

“Usare la stanza di un consigliere regionale per mettere in scena una pagliacciata del genere è, nella migliore delle ipotesi, sintomo di scarso rispetto per la carica che si ricopre. Ho sempre interpretato il mio ruolo con spirito di servizio nei confronti dei cittadini che mi hanno eletto. Qui non solo viene mortificata l’istituzione che rappresentiamo, ma anche la Costituzione, che impone disciplina e onore a chi svolge funzioni pubbliche. Per non parlare dell’offesa alla bandiera italiana e all’inno nazionale, usati e strumentalizzati in modo avvilente”.

Tommasetti chiede ora una decisa presa di posizione al gruppo di maggioranza: “Prendo atto delle scuse presentate dal consigliere ma non basta liquidare l’accaduto come una semplice leggerezza politica. Le decisioni del segretario di partito, pur sacrosante, per quanto mi riguarda lasciano il tempo che trovano. Mi aspetto che qualcuno dalla maggioranza faccia sentire la sua voce e prenda chiaramente le distanze da questi comportamenti”.

Una vicenda, aggiunge Tommasetti, che fa ancora più scalpore a pochi mesi dalla prossima tornata elettorale: “Protagonista del filmato è una nota TikToker già vista a manifestazioni dei 5 Stelle e ora invitata da un consigliere di Azione. Se questo è il cosiddetto “campo largo”, le premesse non sono rassicuranti. Lancio un appello a tutte le forze politiche, da una parte e dall’altra, a prestare attenzione alla composizione delle liste, evitando di compromettersi per rincorrere un voto in più”.