Lunedì la presentazione del management e le linee guida del mandato

Si è insediato questa mattina il nuovo Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, che guiderà l’Azienda Sanitaria per i prossimi cinque anni.

La manager ha appena concluso il suo mandato di Direttore Sanitario dell’Asl Av, ricoperto nell’ultimo triennio, e da oggi è al vertice della stessa Azienda.

Irpina, medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, Conte in precedenza è stata Direttore Sanitario aziendale dell’Asl di Benevento, dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e Subcommissario Sanitario dell’Asl Napoli 1, maturando un’esperienza solida e trasversale nei diversi ambiti della gestione sanitaria pubblica.

Il nuovo Direttore Generale incontrerà la stampa lunedì 11 agosto, alle ore 10:30, presso l’aula Pastore della sede centrale dell’Asl in via degli Imbimbo. Sarà per Conte l’occasione per presentare il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo che andranno a completare la governance aziendale e dei quali nelle prossime ore sarà formalizzata la nomina, e per illustrare le linee guida del mandato e avviare un dialogo aperto e costruttivo con gli organi d’informazione.