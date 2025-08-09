Decine di randagi in fuga dalle fiamme messi in salvo da volontari e associazioni

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, con l’avvocato Antonio Borrelli, Rosario Pugliese, membro dell’Esecutivo Regionale di Europa Verde, e alcuni volontari, si è recato alle pendici del Vesuvio per constatare di persona l’evolversi del rogo che da giorni sta distruggendo il Parco Nazionale, nonostante gli sforzi di centinaia di uomini e mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. In queste ore, tra le conseguenze più drammatiche, stiamo assistendo alla fuga di tanti cani randagi che si dirigono a valle per scappare dalle fiamme, mentre alcuni rifugi sono stati minacciati dalle fiamme costringendo i volontari a trasferire in fretta e furia gli animali in luoghi sicuri. Tanti volontari e associazioni si sono già mobilitati e hanno messo in salvo decine di animali.

“Voglio ringraziare questi cittadini che con coraggio hanno messo in salvo i nostri amici a quattro zampe – dichiara Francesco Emilio Borrelli – A quanto apprendiamo, le situazioni più critiche sembrano essere rientrate, ma l’attenzione deve restare alta e il coordinamento tra associazioni, cittadini e istituzioni dovrà essere costante per affrontare eventuali nuove emergenze”.

Il deputato annuncia inoltre che chiederà un intervento straordinario per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle aree colpite, con particolare attenzione alla ripiantumazione degli alberi andati in cenere.

“Non basta spegnere il fuoco – prosegue Borrelli – bisogna riportare vita dove oggi c’è solo cenere pensando immediatamente a un piano di riqualificazione e messa in sicurezza. Serve inoltre una riflessione profonda sul ruolo dei parchi nazionali: molti si sono trasformati in centri di potere e luoghi di mercimonio. Così si tradiscono i valori di difesa dell’ambiente e di contrasto all’abusivismo. Dobbiamo tornare ad amare la natura e pretendere che chi guida questi enti sia realmente in grado di promuovere politiche di tutela ambientale e non di distruzione”. Ha concluso il deputato.

Link ai video:

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/24262908090035501

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/3993408054204986

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1492518722107448