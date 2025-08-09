Polizia Locale individua e denuncia il responsabile

Continuano le attività di controllo e moniotoraggio del territorio da parte della Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli. In alcune strade cittadine ed in particolare in Via Benedetto Croce venivano messi a segno una serie di furti di pezzi di auto.

Gli Agenti hanno avviato una meticolosa attività di indagine, sono stati effettuati accertamenti ed appostamenti in tutta la città finalizzati a scovare il reo. Le attività investigative hanno portato al fermo di un cittadino di circa 35 anni, già sottoposto all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria, successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di furto.

Il ciclomotore usato durante la commissione dei reati, condotto senza patente di guida è risultato essere privo della copertura assicurativa e della revisione, è stato sottoposto a sequestro.