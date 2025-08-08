Rivellini chiede a Governo e Regione un confronto immediato sull’uscita dal Piano di Rientro

A seguito del dibattito web “Sanità, bocciato il Piano di Rientro della Campania!”, organizzato e moderato da Crescenzio (Enzo) Rivellini, coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale ed esperto di politiche sanitarie, è stata inviata oggi una PEC ufficiale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Salute Orazio Schillaci e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – con copia ai Vice Presidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini – per chiedere la convocazione immediata di un Tavolo Istituzionale Straordinario. L’iniziativa nasce dall’urgenza di affrontare le conseguenze della bocciatura del Piano di Rientro, che prolunga il commissariamento sanitario e rischia di compromettere ulteriormente l’efficienza del sistema sanitario campano.

Nella PEC, Rivellini propone che il tavolo abbia tre obiettivi precisi:

Definire tempi e modalità certe per l’uscita della Campania dal Piano di Rientro.

Stabilire regole omogenee e trasparenti per tutte le Regioni commissariate.

Adeguare i parametri sanitari nazionali alle differenti realtà territoriali, evitando penalizzazioni per le aree con carenze strutturali.

“La salute è un diritto costituzionale e non può diventare terreno di scontro politico o istituzionale. Chiediamo un tavolo immediato tra Governo e Regione, aperto a esperti e professionisti qualificati, per definire regole chiare e tempi certi di uscita dal commissariamento. La Campania non può restare in un limbo che danneggia i cittadini e frena lo sviluppo della sanità regionale”. Ha dichiarato Rivellini al termine del webinar che ha visto la partecipazione di: Maria Triassi, Professoressa di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Sanità Pubblica e Digitale; Pasquale Perrone Filardi; Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Università Federico II; Gaetano Motta, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria, Policlinico Universitario Vanvitelli.

Di seguito la copia della lettera scritta da Rivellini:

“Onorevoli Presidenti,

alla luce della recente bocciatura del Piano di Rientro della Regione Campania da parte del Governo e del conseguente prolungamento del commissariamento sanitario, riteniamo urgente e indifferibile un intervento istituzionale per tutelare il diritto alla salute dei cittadini campani e garantire criteri di gestione equi e uniformi tra tutte le Regioni.

Con la presente chiediamo la convocazione immediata di un Tavolo Istituzionale Straordinario, con la partecipazione del Governo e della Regione Campania, avente come obiettivi:

Definire tempi e modalità certe per l’uscita della Campania dal Piano di Rientro.

Stabilire regole omogenee e trasparenti per tutte le Regioni commissariate in sanità.

Verificare ed eventualmente modificare i parametri sanitari oggi uniformati su scala nazionale, che non possono essere identici per territori con condizioni strutturali e risorse profondamente differenti.

Questa richiesta trae origine dal confronto pubblico tenutosi nell’ambito del dibattito web dell’8 agosto 2025, da me organizzato e moderato, che ha visto la partecipazione di autorevoli esperti ai vertici della sanità italiana, tutti disponibili a contribuire e partecipare ai lavori del tavolo:

Prof.ssa Maria Triassi – Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Sanità Pubblica e Digitale

Prof. Pasquale Perrone Filardi – Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Università Federico II

Prof. Gaetano Motta – Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria, Policlinico Universitario Vanvitelli

Tutti i contributi raccolti hanno evidenziato la necessità di agire con urgenza, evitando che il protrarsi dell’attuale situazione comprometta ulteriormente l’efficienza del servizio sanitario regionale, le risorse disponibili e l’autonomia decisionale della Campania.

Riteniamo inoltre imprescindibile che le Regioni che abbiano consolidato i conti in ordine e raggiunto livelli adeguati di LEA possano automaticamente uscire dai “Piani di Rientro”, così da evitare che la decisione resti soggetta a discrezionalità o a possibili strumentalizzazioni di natura politica.

Confidiamo in una rapida convocazione del tavolo e restiamo a disposizione per fornire documentazione e contributi tecnici utili alla discussione.

Distinti saluti,

Crescenzio (Enzo) Rivellini”