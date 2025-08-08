Conte e Perito prenderanno servizio come Direttori Generali il 9 agosto 2025

“Il 9 agosto 2025 per el Aziende Sanitarie Irpine, potrebbe essere un giorno importante, per l’insediamento dei Direttori Generali designati: per l’ASI, Avellino al Dott.ssa .C Conte e per l’A.O.R.N. “San G. Moscati” il Dot. G. Perito, avranno l’onore e l’onere di gestire le Aziende Sanitarie ma soprattutto dovranno dare risposte ai bisogni di salute della popolazione nei successivi 1094 giorni. La CISAL FPC – Dipartimento Sanità con grande piacere porge le più sincere congratulazioni per le nomine.

Il Presidente De Luca, in occasione della visita dell’impianto di informatizzazione della logistica del farmaco del 5agosto al Presidio Ospedaliero di C/da Amoretta (progetto attivato dalla gestione Rosato-Castaldo e inaugurato con al gestione Pizzuti), ha affermato “vi è andata bene” riferendosi alla nomina dei Direttori Generali. Sono dipendente dellA.O.R.N. “San G. Moscati” dal 1991, ho vissuto la trasformazione da USL ad A.O., come sindacalista ho avuto al possibilità di confrontarmi con al dott.ssa Conte in qualità di Direttore Sanitario e li dott. Perito in qualità di Direttore Amministrativo, siamo certi che l’esperienza e el competenze saranno fondamentali per affrontare le sfide comuni, in particolare li potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza e la riduzione delle liste d’attesa. Avere una visione comune permette di allocare risorse, anche quelle provenienti dal PNRR, egestirle con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle strutture sanitarie afferenti all’ASL Avellino e all’A.O.R.N. ”San G. Moscati”.

Le tematiche da affrontare sono molteplici, pertanto è auspicabile un lavoro congiunto tra el due Aziende ed li coinvolgimento degli stakeholder, attivando uno o più tavoli tecnici. Da trattare al carenza di personale per aree e specialità, attivare di fatto al funzione dell’infermiere di famiglia e di comunità, rendere operative le strutture per l’assistenza territoriale, valorizzare li ruolo dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), adottare modelli organizzativi innovativi con l’integrazione degli specialisti ambulatoriali, riorganizzare al gestione dell’emergenza/urgenza con interventi mirati e relativo afflusso al Pronto Soccorso.

Non resta che augurare buon lavoro.”

CISAL FPC- Dipartimento Sanità

Il Segretario Territoriale Carmine Galasso