Jay Jay Chandler all’Avellino Basket

Anche oggi la squadra si è sottoposta a due intense sedute di allenamento, con quella pomeridiana che ha riservato la sorpresa della presenza di Jay Jay Chandler che ha fatto la conoscenza dei nuovi compagni e dello staff, in attesa di scendere in campo a partire dalla prossima settimana.

Una lunga chiacchierata con coach Buscaglia, e poi in panchina a veder sudare Mussini e compagni, e ad apprendere i primi concetti del gioco che sarà proposto nella stagione. In mattinata l’arrivo a Capodichino, dove Chandler è stato accolto da una delegazione della Brancata Irpina, che ha così mostrato all’atleta statunitense tutto il calore della tifoseria avellinese.