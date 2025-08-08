Il Sindaco di Montefusco (AV) chiarisce la propria posizione sull’appello del Presidente Buonopane

“In riferimento alle numerose richieste di chiarimento ricevute in merito alla mia adesione alla lettera promossa dal Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, desidero con la presente esprimere con estrema chiarezza la mia posizione e il mio punto di vista.

Condivido pienamente l’appello del Presidente a favore di una maggiore condivisione delle scelte da parte delle forze politiche e degli amministratori locali, specialmente in un momento in cui il nostro territorio, e in particolare l’Irpinia, è coinvolto in decisioni strategiche che ne condizioneranno il futuro sviluppo.

Ritengo fondamentale che tali scelte vengano discusse in maniera partecipata e trasparente, valorizzando il contributo di tutti gli attori istituzionali e politici del territorio.

Preciso, tuttavia, che non sono più iscritto al Partito Democratico dal 2019 e, pertanto, sono estraneo alle dinamiche interne a tale forza politica. Proprio per questo motivo, non intendo esprimere giudizi in merito a questioni che attengono esclusivamente al dibattito interno di quel partito.

Ribadisco, invece, la mia convinzione che sia urgente e necessario avviare un confronto serio, costruttivo e plurale, che coinvolga tutti gli amministratori locali e le forze politiche, nella prospettiva di rafforzare il “Campo Largo” del centrosinistra, ma anche con la volontà di dialogare con tutte le altre forze politiche, che hanno piena legittimità nel contribuire al dibattito pubblico per il bene comune della nostra provincia.

Confido che l’appello del Presidente Buonopane venga raccolto come un invito alla responsabilità collettiva e alla collaborazione istituzionale, nell’interesse esclusivo del nostro territorio e dei cittadini che rappresentiamo.”

Queste le parole del Sindaco di Montefusco