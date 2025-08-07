Dal Cilento parte il rilancio dei vini salernitani

Entusiasmo e partecipazione per un completo rilancio della vita del Consorzio “Vita Salernum Vites” di tutela dei vini salernitani. Questo il filo conduttore che intende dare il nuovo presidente Marco Serra, nel giorno della sua elezione a presidente.

Viticoltore, 47 anni, ha la sua attività ad Aquara nel cuore del Cilento: “La mia è la zona più vitata della provincia di Salerno. Partiamo da qua per dare nuova linfa agli associati e rinnovare la loro partecipazione alla vita consortile. Le nostre produzioni sono eccellenze che vanno valorizzate prestando attenzione alla loro promozione. Abbiamo la necessità di aggiornare i disciplinari di produzione per adeguarli alle esigenze delle imprese”.

Ad affiancare il presidente Serra, ci saranno i vice Luigi Scorziello e Prisco Apicella. “Accogliamo con grande entusiasmo questa terna di nomi, tutti nostri soci” fanno sapere il presidente di Coldiretti Salerno Ettore Bellelli e il direttore Vincenzo Tropiano: “Un importante riconoscimento per il Cilento dove Marco Serra, da sempre socio e dirigente di Coldiretti con la sua tenuta Mainardi produce vini di pregio e che ben rappresenta assieme a tutto il Consiglio di Amministrazione il meglio della viticoltura Salernitana”.

Un mondo in continua evoluzione quello del vino: “Cambiano le esigenze dei consumatori e mutano velocemente anche gli scenari del mercato. Il territorio deve essere pronto a rispondere adeguandosi alle nuove problematiche sviluppate dagli accadimenti dell’ultimo periodo. Noi ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte con la giusta energia, piccoli passi per un grande rilancio” conclude Marco Serra.