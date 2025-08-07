Un nuovo corto per una nuova edizione

Due fratelli, al comando di un gruppo di banditi, decidono di mettersi in proprio e di sbarazzarsi di tutti i loro tirapiedi per dividersi il bottino delle rapine.

Sono in corso a Pietrastornina, in provincia di Avellino, nell’ambito dello “Spaghetti Western Pietrastornina”, le riprese de “I vigliacchi di Big Creek”.

Il corto, prodotto dall’omonima associazione, con la regia di Gaetano Cucciardi, soggetto e sceneggiatura di Gianpaolo Gentile, sarà presentato in anteprima, i prossimi 4 – 5 – 6 e 7 Settembre 2025, in occasione della IV edizione del Festival.

In collaborazione con il teatro “Riccardi” di Capua, “I vigliacchi di Big Creek” sarà l’occasione per far “sentire la voce” di “Spaghetti Western” in ambito nazionale e internazionale.

“Con questo prodotto desideriamo far conoscere la nostra realtà e le nostre idee ai tanti appassionati del cinema d’autore in giro per il mondo”, commenta il presidente dell’associazione Fulvio Urciuolo. E infatti, a partire da quest’anno, i promotori della kermesse irpina hanno annunciato la nascita di un gemellaggio con il Mequinenza International Film Festival.

Il cortometraggio, opera del lavoro della trup del teatro capuano, con le musiche dell’Orchestra del “Ricciardi” diretta dal Maestro Domenico Rocco, vedrà impegnati, per la gran parte, uomini e donne del posto.

“Perchè è grazie alla sinergia tra pubblico e privato, tra Enti e singoli cittadini”, continua Urciuolo, “che questa manifestazione ha potuto, negli anni, espandere la sua forza e credibilità”.

E forse, proprio la credibilità e la forza maturata negli anni hanno convito Lucio Ciotola a mettersi in gioco in questa nuova scommessa targata “Spaghetti Western”; infatti, “I vigliacchi di Big Creek” potrà contare sulla partecipazione amichevole e sull’esperienza dell’attore napoletano.

Nel frattempo continuano i preparativi e per giovedì 4 Settembre è già stato annunciato il primo ospite. Sarà infatti Nello Salza, trombettista di Ennio Morricone ma non solo, ad aprire questa IV edizione. Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “Il postino”, passando per “La vita è bella”, numerosi lavori che hanno segnato il mondo del cinema e che rivivranno nuovamente.

La strada verso il West porta a Pietrastornina.

