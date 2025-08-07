Sulla spiaggia di Caterina arrivano sedie job, sunbed e la passerella per i disabili

La spiaggia libera di Caterina, nel Comune di Sant’Agnello, è ora accessibile facilmente anche ai portatori di disabilità. Venerdì 8 agosto 2025 alle ore 19:30 il Sindaco Antonino Coppola, il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche sociali Maria Russo e il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Sant’Agnello Vittorio Di Maio, insieme all’ASPS Penisola Sorrentina, incontreranno gli Enti del terzo settore e i ragazzi delle cooperative sociali, per l’inaugurazione ufficiale dell’attrezzatura per persone con difficoltà fisiche e motorie, installate sull’arenile e a disposizione dell’utenza.

La spiaggia è stata dotata di una passerella sulla sabbia che facilita gli spostamenti dalla strada fino alla riva. Inoltre, sono state messe a disposizione dei cittadini e dei turisti speciali sedie JOB e Sunbed, attrezzature appositamente progettate per consentire alle persone con disabilità motorie di entrare in acqua in sicurezza e trascorrere del tempo al sole in condizioni ottimali. L’iniziativa fa parte del progetto “Estate insuperabile” nell’ambito dei progetti di turismo balneare inclusivo ed accessibile a persone con disabilità (D.G.R. n.78/2022).

«L’inclusività non è solo un dovere civico, ma anche un valore che vogliamo promuovere attivamente – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco Maria Russo – “Il mare è di tutti”. Rendere la nostra spiaggia libera accessibile anche a persone con difficoltà è un modo per permettere ad ognuno, senza distinzioni e senza ostacoli, di vivere la bellezza del nostro mare. La strada per rendere tutta Sant’Agnello priva di barriere architettoniche è ancora lunga, ma ci stiamo impegnando passo dopo passo».

L’incontro terminerà con una granita fresca offerta ai partecipanti e con la proiezione del film “Aladdin” sul costone tufaceo, ultimo appuntamento della rassegna di cinema all’aperto “Sotto il cielo stellato”, nell’ambito del cartellone degli eventi comunali “rEstate Sintonizzati 2025”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli.

“ALADDIN” IL FILM venerdì 8 agosto 2025.

Racconta la storia di un giovane di strada di Agrabah che trova una lampada magica contenente un Genio, interpretato da Will Smith, in grado di esaudire tre desideri. Aladdin, desideroso di conquistare la principessa Jasmine, usa i suoi desideri, ma presto impara che la vera ricchezza risiede nell’amicizia e nell’onestà. Il film è un live-action del classico animato Disney, ricco di avventura, musica e magia.