Al via l'indagine di interesse per Montoro (AV)

Approvata dalla Giunta Comunale di Montoro, la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile – CER destinata all’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili.

Così come previsto dalla normativa vigente l’Amministrazione Comunale valuterà, attraverso una prima fase conoscitiva, il reale interesse dei soggetti pubblici e privati del territorio per l’istituzione di una o più Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio di Montoro.

Così come prevede il quadro normativo europeo e nazionale, la costituzione del CER prevede la centralità del cittadino consumatore/produttore. La partecipazione è aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. I partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.

I soggetti pubblici e privati del territorio possono manifestare il proprio interesse, compilando l’apposito modulo e inviandolo a mezzo pec/e-mail all’indirizzo info.montoro@asmepec.it il entro le ore 13.00 del 19 settembre 2025.

L’Amministrazione Comunale, acquisite le manifestazioni di interesse, provvederà ad effettuare le verifiche necessarie previste dalla legge e predisporrà apposito studio di fattibilità per valutare le condizioni tecniche ed economiche per la costituzione di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio comunale.

“Invito tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul nostro comune a manifestare il proprio interesse, partecipando alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Gli obiettivi dell’iniziativa – spiega il sindaco, Salvatore Carratù – ci consentiranno di ottenere maggiore sostenibilità ambientale; registrare benefici economici e sociali e favorire la partecipazione attiva della comunità.”