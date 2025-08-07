A Sant'Angelo dei Lombardi (AV) confronto su commercio e turismo

Si parlerà di scambi e relazioni commerciali, ma anche di turismo di ritorno, nel convegno di Sant’Angelo dei Lombardi “Le aree interne, prospettive di un ritorno”. L’evento si terrà sabato 9 agosto, alle ore 19:00 presso il Castello degli Imperiale, e vedrà la partecipazione di imprenditori, di rappresentanti del commercio, della politica, del mondo delle istituzioni. Organizzata da Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Città dell’Alta Irpinia, la serata inizierà con due testimonianze dall’Alta Irpinia. Interverranno Luigia Iorio, dell’azienda agricola Iuorio – Grani Antichi, e di Nicolas Verderosa, Ceo di Ruralis.

Si proseguirà con l’intervento di Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, e di Josephine Carrabs, consigliera della Camera di Commercio italiana a Sidney. Di turismo delle radici, ma non solo, relazioneranno Sara Roversi, presidente Radici Ets – Italea Campania, e Giovanni Maria De Vita, responsabile Progetto sul Turismo delle Radici presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Al convegno parteciperà inoltre Toni Ricciardi, deputato della Repubblica. A seguire intrattenere musicale di Emme Quadro.