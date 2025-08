Accusato di violenze sulla convivente e violazione di misure cautelari

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Solopaca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, nei confronti di un 45enne del posto.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento, avendo ritenuto il GIP la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia posti in essere dall’uomo nei confronti della convivente. Le condotte vessatorie e violente si sarebbero verificate anche in presenza dei figli minori della coppia, generando un grave clima di tensione e disagio all’interno del nucleo familiare. L’uomo inizialmente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, nonché al divieto di dimora nel comune di Solopaca ha più volte violato la misura cautelare inizialmente disposta a suo carico, rendendo necessario un aggravamento della stessa.

La misura eseguita è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa, è persona sottoposta alle indagini, quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.