Affluenza in crescita e successo per l’evento enogastronomico che celebra la Speranza

Un’atmosfera magica e un’accoglienza calorosa stanno caratterizzando le serate di Vinalia, la rassegna enogastronomica in programma a Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano, fino al 10 agosto prossimo. L’entusiasmo crescente dei visitatori, testimoniato dalle code agli stand e dai sorrisi e l’allegria dei partecipanti, dimostra ancora una volta la validità di un format che unisce eccellenze enogastronomiche, cultura, arte e musica.

Tema di questa tornata 2025, promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, è la Speranza: “Spes contra spem”, un’espressione coniata, nella lettera ai Romani, dal dolcissimo e terribile Paolo che esorta, anche in tempi aridi, pieni di malinconia, interrogativi e disillusione, come sono quelli che stiamo vivendo, a coltivare la vita, a prendercene cura, senza mai temere di andare avanti.

La rassegna guardiese vanta i patrocini della Regione Campania, la Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi e il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio e il supporto de La Guardiense.

Nell’allettante Percorso del Gusto, oltre ai vini delle aziende: La Guardiense, Cantina Morone, Cantina Pirata, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Sciore, Cantine del Maresciallo, Cantine Foschini, Fontana Reale, Vigne Storte, Vinicola Arenella, Cantine Tora e Denica, trovano spazio numerose eccellenze sannite pronte a sfidarsi in un fantastico viaggio dei sapori. C’è chi va alla ricerca di piatti particolari presentati da tanto street food, chi non rinuncia ad assaggi di salumi, formaggi, miele, taralli, dolci e gelati, chi si… accontenta con i freddi di carne, panini con porchetta, peperoni ripieni a forma di gelato, spiedini, fritti, fono alla pizza abbinata a intriganti bollicine. Insomma, un’offerta tanto varia e completa quanto imperdibile.

Per il cartellone collaterale, domani nell’Ave Gratia Plena dalle ore 18,30, la partenza sarà affidata alla presentazione del libro “Ecologia della territorialità”, a cura di Angelo Turco e Marco Maggioli, con gli interventi di Raffaele Di Lonardo, Giusy Garofano, Titina Pigna, Rosario De Iulio, Giada Limongi e Matteo Prodi; mentre, per il secondo appuntamento con Vinalia Kids, il Laboratorio dedicato ai bambini, toccherà a “Il respiro è la speranza”, a cura di Francesca Ocone e Daniele Balzano. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 345 0457090.

Lo show cooking di domani, invece, vedrà ai… fornelli, dalle ore 20,30 nel castello medievale, gli chef Luca e Pasquale Felice di Casale Rosa di Vinchiaturo, che presenta un menù diversificato, basato sulla cucina italiana e mediterranea, dove raffinatezza e tradizione si legano per creare piatti scenografici e deliziosi, arricchiti dalle le sue preparazioni con erbe spontanee e ortaggi idroponici, prodotti direttamente in azienda, utilizzando le incontaminate acque molisane. Questa la sua proposta:

Antipasto - Copertina di scottona sannita con sformatino di pizza di mais agostinello e minestra idroponica;

Primo - Paccheri di semola senatore cappelli ripieni con patate di Roccamandolfi e burrata su crema di pomodori di montagna;

Secondo - Capocollo di casertana cotto in cbt con il suo contorno;

Dessert - Semifreddo ai frutti rossi di coltivazione idroponica.

Per prenotare chiamare al 327 2297948.

Serate affollatissime anche per la musica live. Domani sera, dalle ore 22, in Piazza Mercato sarà la volta di Mandalamarra, seguiti da DJ Set di Stefa voice e Francesco Siciliano. In Piazza Fabio Golino, invece, per Jazz divino toccherà al gruppo Fabio Tommasone trio.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito internet www.vinalia.it o il profilo facebook Vinalia.