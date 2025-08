Esperienza gratuita per ragazzi 10-13 anni tra giochi, formazione e visite

Per la prima volta il Comune di Sant’Agnello partecipa al progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni e organizzazioni locali e nazionali di volontariato, con lo scopo di promuovere la cultura della protezione civile e le buone pratiche per la prevenzione e la protezione dai rischi, con particolare attenzione agli incendi boschivi.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Sant’Agnello, in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale ha organizzato un campo scuola residenziale nell’area del Campo Sportivo di Viale dei Pini, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, che si terrà dal 20 al 26 agosto 2025, per un totale di 7 giorni e 6 notti.

Il campo è totalmente gratuito per i partecipanti e prevede un fitto calendario in cui i ragazzi, partecipando ad attività ludico educative, sia teoriche che pratiche, appositamente pensate per l’età di riferimento, potranno imparare la composizione e il funzionamento della Protezione Civile, in ambito locale e nazionale, la tutela del patrimonio boschivo, la prevenzione dei rischi e la conoscenza dei piani di protezione civile locali.

«È un’esperienza nuova per i nostri ragazzi – dichiara il Sindaco Antonino Coppola - Per la prima volta a Sant’Agnello i cittadini più giovani saranno protagonisti di un Campo Scuola immersivo durante il quale, divertendosi, potranno avvicinarsi a importanti realtà operative, partecipare a esercitazioni pratiche e apprendere nozioni teoriche sul campo, sviluppando spirito di squadra e una maggiore consapevolezza civica. Ringrazio i volontari della nostra Protezione Civile di Sant’Agnello, in particolare il Coordinatore Giuseppe Coppola e il vice Giuseppe Gentile, per la determinazione con cui hanno portato avanti e stanno realizzando quest’idea, il Comandante della Polizia Municipale Maurizio Crotti, tutte le Forze dell’Ordine e gli Enti coinvolti, per la preziosa collaborazione nella realizzazione del progetto, e le famiglie che coglieranno questa bella opportunità formativa totalmente gratuita per i propri figli. Diffondere la cultura della protezione civile e del rispetto per il territorio e per l’ambiente tra le nuove generazioni significa seminare per una società migliore».

Tutte le famiglie con ragazzi residenti a Sant’Agnello di età dai 10 ai 13 anni compiuti al momento dell’iscrizione possono presentare richiesta di partecipazione entro le ore 12 dell’11 agosto 2025. La disponibilità è di 30 posti. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti (n. 20) entro la scadenza fissata, i termini saranno riaperti e la partecipazione verrà estesa anche ai ragazzi residenti nei Comuni limitrofi. Il Campo Scuola è aperto anche a ragazzi con disabilità. In caso di richiesta di partecipazione, la domanda verrà presa in carico a seguito di un colloquio con i genitori per stimare l’accessibilità alle attività previste e il livello di autonomia della persona.

Con il Campo Scuola 2025 i partecipanti potranno svolgere esercitazioni pratiche, come la dimostrazione di montaggio di una tenda della Protezione Civile, partecipare a lezioni e laboratori sulla prevenzione degli incendi boschivi, prendere parte a escursioni e visite guidate in sedi e luoghi nevralgici, come la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) a Napoli, oltre che incontrare le forze dell’ordine e altri enti, come l’Arma dei Carabinieri, il Nucleo Carabinieri Forestali, la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porti, l’Unità Cinofila, la Protezione Civile Campania e Legambiente, e partecipare a momenti di svago e socializzazione.

Per leggere l’avviso pubblico integrale, il programma dettagliato e per scaricare il modulo di partecipazione visitare la sezione apposita sul sito del Comune di Sant’Agnello al seguente link:

https://www.comune.sant-agnello.na.it/novita/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-ragazzi-e-per-la-partecipazione-al-campo-scuola-anchio-sono-la-protezione-civile/

Per ulteriori info è possibile recarsi all’InfoPoint in Piazza Matteotti o telefonare al relativo numero fisso 081.5332248 (negli orari di apertura) o contattare la Protezione Civile, anche tramite whatsapp, ai numeri 335.8325968 oppure 331.3433471 o anche scrivere alla mail a infopoint@santagnellotourism.com