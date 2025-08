Il BaianoFestival 2025 si è concluso con un successo straordinario, che ha superato ogni previsione. In migliaia hanno affollato Piazza Santo Stefano nei due giorni del Festival, provenendo da tutta la Campania per vivere un evento che ha saputo coniugare musica, cultura e comunità, riscrivendo con entusiasmo il legame tra identità locale e visione contemporanea. Il Festival non è stato solo un cartellone di musica e spettacolo, ma un vero progetto culturale e sociale. Hanno lavorato esclusivamente operatori del territorio: dalle strutture ricettive alla gastronomia, ogni aspetto organizzativo ha coinvolto imprese e giovani professionisti locali, generando un’importante ricaduta economica e occupazionale per Baiano e dintorni. Il BaianoFestival 2025 si è concluso con un successo straordinario, che ha superato ogni previsione. In migliaia hanno affollato Piazza Santo Stefano nei due giorni del Festival, provenendo da tutta la Campania per vivere un evento che ha saputo coniugare musica, cultura e comunità, riscrivendo con entusiasmo il legame tra identità locale e visione contemporanea. Il Festival non è stato solo un cartellone di musica e spettacolo, ma un vero progetto culturale e sociale. Hanno lavorato esclusivamente operatori del territorio: dalle strutture ricettive alla gastronomia, ogni aspetto organizzativo ha coinvolto imprese e giovani professionisti locali, generando un’importante ricaduta economica e occupazionale per Baiano e dintorni.

Ci avviamo verso una rete culturale permanente: a partire da questa edizione, si avvierà un percorso di collaborazione con conservatori di musica, università e istituti scolastici, che saranno coinvolti in masterclass, laboratori e percorsi formativi durante tutto l’anno. Il Festival si candida così a diventare un polo di produzione e diffusione culturale permanente, a servizio della crescita formativa e professionale dei giovani talenti campani. Nel 2026 pensiamo a un Contest Nazionale. Il prossimo anno il BaianoFestival si allargherà ulteriormente, assumendo respiro nazionale. Sarà lanciato un contest aperto a gruppi e artisti da tutta Italia, mantenendo saldo il legame con le radici irpine e aprendo nuovi scenari di confronto culturale.

“Il BaianoFestival ha dimostrato quanto un’idea nata dal basso, se coltivata con visione e amore per il territorio, possa diventare un modello di sviluppo culturale concreto - afferma il Primo Cittadino di Baiano, Enrico Montanaro -. Questo evento ha generato valore culturale, economico e sociale: ha attivato la comunità, dato voce ai giovani, attratto pubblico da ogni angolo della Campania e proiettato Baiano verso nuove sfide. Ma non è solo questo: il Festival – aggiunge Montanaro – ha rafforzato il senso di appartenenza, ha riacceso energie sopite, ha costruito ponti tra generazioni e restituito fiducia a un’intera comunità. Non possiamo più parlare solo di evento: il BaianoFestival è diventato uno strumento strategico di crescita, in grado di formare, emozionare e costruire futuro. Per questo vorrei ribadire il ringraziamento della Comunità tutta di Baiano all’on. Enzo Alaia per l’impegno convinto e concreto, che ha reso possibile il sostegno della Regione Campania. Il suo supporto non è stato formale, ma sostanziale, continuo, vicino. Un grazie sentito, infine, anche e soprattutto ai tanti che hanno contribuito operativamente alla realizzazione del Festival, dai volontari al Comitato Festa Santo Stefano, ai ragazzi del servizio civile, alle forze dell’ordine, fino a chi ha lavorato dietro le quinte, con dedizione e passione“, conclude Montanaro.