Convegno a Sant'Angelo (AV) su sfide e innovazione nel cuore dell’Alta Irpinia

Si terrà venerdì 8 agosto il convegno “Azioni in rete per l’agricoltura del futuro”. Promosso dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e dall’Associazione culturale Sant’Antuono, l’appuntamento è previsto alle ore 19:30 in contrada Sant’Antuono, luogo della tradizionale Festa della Trebbiatura dal 7 all’11 agosto.

Sarà un momento per fare il punto sullo stato dell’agricoltura in Alta Irpinia e sulle prospettive per il futuro. Cambiamenti, risorse, potenzialità, criticità, ambiente e innovazioni: questi i punti dell’incontro. Dopo i saluti dei rappresentanti dell’associazione, ci saranno gli interventi di Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente Città dell’Alta Irpinia, e di Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana Alta Irpinia.

A seguire la relazione di Giovanni Chieffo, presidente del Gal Irpinia. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione agricoltura in Regione Campania.