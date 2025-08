La Commissione europea cerca esperti e organizzazioni per rafforzare la prevenzione

La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare candidature per aderire alla rete per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori.

La rete è stata recentemente istituita per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri, i ricercatori, gli operatori in prima linea e altri portatori di interessi chiave. Il suo obiettivo è sostenere l’efficace attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’UE in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. La rete si occuperà di tutte le dimensioni della prevenzione, compresa la riduzione del rischio di reati o recidivi da parte di individui e la riduzione della probabilità che i minori diventino vittime.

Oltre a promuovere la collaborazione e lo scambio di migliori pratiche, la rete informerà la ricerca, agevolerà la cooperazione con i principali partner a livello sia dell’UE che internazionale, offrendo nel contempo sostegno alla Commissione e agli Stati membri nell’efficace attuazione dei programmi di prevenzione.

Con l’istituzione della rete, la Commissione realizza un’iniziativa chiave della strategia dell’UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, ribadendo il suo forte impegno a favore della prevenzione quale elemento centrale della lotta contro gli abusi sessuali sui minori.

L’invito a presentare candidature è aperto fino al 15 settembre a singoli esperti e organizzazioni attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.