Riflessioni, arte e filosofia nel segno di Giambattista Vico

La VI edizione della rassegna I fiori del male Festival dell’Essere,organizzata dalla Fondazione Giambattista Vico , inizierà il prossimo 08 Agosto 2025 in collaborazione con Fareambiente e Gal Cilento. Numerosi saranno gli incontri culturali che si alterneranno nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre, nel Castello vichiano di Vatolla.

Daniela Di Bartolomeo, direttore artistico della rassegna, così si esprime: “Gli eventi saranno improntati, come nelle scorse edizioni, sulla riflessione sull’ Essere in tutte le sue forme e realizzazioni, sconfinando oltre il pensiero, grazie all’eredità viva di Bruno, Sanfelice e Vico, a partire dai quali s’incentiveranno il dialogo e il dibattito. Con questa rassegna s’intende, inoltre , su invito del giurista e filosofo Vincenzo Pepe, omaggiare Giambattista Vico nel 350° anniversario della Scienza Nuova” .

Luigi Maria Pepe, presidente della Fondazione Vico, aggiunge: “ Il viaggio, che si snoderà tra storia, filosofia, arte e attualità, prevede incontri con autori , filosofi e intellettuali di caratura nazionale ed internazionale. Si propone, inoltre, di mettere in evidenza l’importanza dei territori e delle risorse artistiche e culturali. In questa edizione ci sarà il coinvolgimento attivo dellescuole, alle quali sarà proposto il Certamen vichiano e dell’ Università della Campania Luigi Vanvitelli con la Summer Schoole la Residenza per artisti.”

Il primo evento vedrà protagoniste Vincenza Alfano e Rosaria Zizzo che, con i loro testi, presenteranno Storie di Donne-Donne della storia. A seguire, il 21 Agosto si parlerà di Cilento con Franco Maldonato e Francesco Botti autori di Il ponte di ferro ; il 30 Agosto il coro Discantus diretto dal M° Celentano; il 6 Settembre il Premio Essere Eccellenza e il 20 Settembre Piano recital del M° Federico Cirillo. Infine, Alessandro Cecchi Paonepresenterà il suo ultimo libro, Le ali della libertà, il 25 Ottobre e concluderà la rassegna Massimo Cacciari, il prossimo 22 Novembre, con la Lectio magistralis “La barbarie dell’intelletto”. Questo grande e libero pensatore, nella stessa occasione, sarà insignito del Premio Giambattista Vico.