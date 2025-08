L’8 agosto presentazione del libro e tavola rotonda sulle donne del brigantaggio

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate e promosse dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi APS “Caffè Letterario”, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 18:00 ci sarà un interessante pomeriggio culturale con la presentazione del libro, edito dalla casa editrice Carocci, “Filomena, la regina delle selve. Storia e storie delle donne del brigantaggio”. Seguirà una tavola rotonda sul tema “Donne, tra conquiste e liberazioni”, faranno da colonna sonora canti, parole e musiche dei Makardìa.

Alla presentazione del libro sarà presente l’autore Valentino Romano, saggista e ricercatore storico, esperto del ribellismo post unitario, con particolare attenzione al ruolo femminile nel contesto del brigantaggio.

Dopo i saluti del presidente della Pro Loco Tony Lucido, si confronteranno Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Ramona Del Priore, docente informatica, esperta in terzo settore, Valentino Romano, scrittore; trarrà le conclusioni Mimma Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania.

La tematica trattata, avvincente per la sua attualità, sarà anche un’occasione per fare il punto sulla condizione femminile, sulle conquiste, in primo luogo di dignità, libertà, sociale e culturale, in una stagione dove sembrano riemergere con l’intolleranza, sempre più muri e steccati, economici e sociali, oltre che culturali, dove il primatismo e suprematismo occupano sempre più spazi nella società globale, dove le leggi dell’economia e della finanza comprimono la stagione dei diritti e delle libertà, mortificando la persona e dando protagonismo all’essere produttore e consumatore.

Il Caffè Letterario promosso è organizzato con successo da diversi anni alla Pro Loco” Alta Irpinia-Sant’Angelo dei Lombardi APS” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Confraternita della Misericordia e dell’Impresa Sociale “Carmasius”. Tanti sono gli appuntamenti in programma che vedranno alternarsi scrittori, narratori, saggisti, poeti, critici, storici e politici.

Tanti gli appuntamenti culturali che tratteranno tematiche importanti su questioni drammaticamente attuali, in primo luogo la pace; tema protagonista per l’edizione 2025 per “Letterando per I Borghi Irpini”.