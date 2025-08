Dal 1° al 5 ottobre studi e incontri per l’Anno Giubilare 2025

Avellino ospita il Convegno Internazionale “Musica sacra nell’Anno GiubilareA.D. 2025” Dall’1 al 5 ottobre cinque giornate di studi tra memoria liturgica, patrimonio musicale e ricerca internazionale Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, guidato dalla Presidente Dott.ssa Giuliana Franciosa e dalla Direttrice M° Maria Gabriella Della Sala in collaborazione con la Diocesi diAvellino e la Congregazione dei Padri Benedettini Sublacensi del SantuarioAbbazia di Montevergine, promuove il Convegno Internazionale “Musica sacra nell’Anno GiubilareA.D. 2025”, in programma ad Avellino dall’1 al 5 ottobre 2025.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento tra studiosi italiani e internazionali sui temi della musica sacra e del patrimonio liturgico, con particolare riferimento alla memoria musicale del territorio irpino.

Il convegno sarà dedicato alla riscoperta e valorizzazione di fondi musicali, libri liturgici, archivi storici e figure di musicisti attivi in contesti ecclesiastici, monastici e confraternali.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al recupero della tradizione orale sacra.

Le sessioni di studio si svolgeranno presso il Conservatorio “Cimarosa”, con iniziative collaterali previste nel Duomo di Avellino e presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, nel comune di Mercogliano (AV).

L’iniziativa è realizzata grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito del progetto: “Digital and International Arts through Augmented reality and Research for young students (artists) – D.I.A.R.Y.” CUP H81B24000090006 – Decreto di concessione n. 156 del 13/05/2024 M4C1 – Linea di investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, sotto-investimento T5 “Partenariati strategici/iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

A garantire l’alto profilo scientifico dell’evento è un prestigioso Comitato Scientifico, composto da: Giacomo Baroffio, Cesarino Ruini, Gionata Brusa, Luisa Nardini, Mauro Casadei Turroni Monti, Luciano Rossi, Paola Besutti, Marta Marullo, Paologiovanni Maione, Paolo Sullo, Donato Sansone. Il programma dettagliato del convegno sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale del Conservatorio.