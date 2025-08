Passaggio di Campana a Villa Trentova: focus su cultura, ambiente e giovani

Nella suggestiva cornice di Villa Trentova ad Agropoli, il Lions Club Agropoli Faro del Cilento ha celebrato ieri sera il tradizionale Passaggio di Campana, simbolo di continuità e rinnovamento all’interno del sodalizio.

La presidenza è passata da Sara Annachiara Spinelli all’avvocato Salvatore Guzzi, in seguito alla nomina della presidente uscente a Presidente della Zona 18 Lions.

Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il nuovo direttivo per l’anno sociale in corso:

Vicepresidenti: Sabrina Verrelli e Francesco Piccolo

Segretario: Alessia Mordente

Tesoriere: Ubaldo Serra

Presidente del Comitato Soci: Nicola Mutalipassi

Cerimoniere: Simone La Vecchia

Alla serata hanno preso parte numerosi rappresentanti del movimento Lions, tra cui Sergio Esposito, presidente della VII Circoscrizione del Distretto Lions 108 YA, Stefano Fergola, presidente del Club Cilento Antico di Castellabate, e Luca Di Bartolomeo, presidente del Club Paestum Host.

Durante il suo intervento, il neo presidente Salvatore Guzzi ha dichiarato:

“Carissimi tutti, voglio ringraziare prima di tutto l’Assemblea e quindi ciascuno di voi soci che, a seguito del prestigioso incarico cui Sara Annachiara è stata chiamata in Zona, mi avete voluto eleggere alla guida del Club. E grazie a Sara Annachiara per l’incarnazione dei valori del We Serve che ha testimoniato in questo anno. Aggiungo il grazie a tutti coloro che le hanno dato una mano per far crescere questo Club.

Sono convinto che quest’anno sociale sarà ricco di nuove iniziative e con la collaborazione fattiva di tutti i soci oltre che del Direttivo, daremo spazio a cultura, ambiente, screening gratuiti e giovani, rimanendo vicini ai valori lionistici del We Serve”.

L’evento ha rappresentato un momento di grande emozione e continuità, rinnovando l’impegno del Lions Club Agropoli Faro del Cilento nei confronti della comunità, in linea con lo spirito del motto internazionale “We Serve”.