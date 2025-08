Nomina della ministra Roccella per famiglia, infanzia e adolescenza

Carmine De Blasio, Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, entra a far parte, insieme ad altri venti esperti a livello nazionale, del Gruppo di lavoro sui servizi educativi per la prima infanzia di supporto all’Osservatorio nazionale sulla Famiglia, del quale fa già parte, e a quello sull’Infanzia e l’Adolescenza.

La nomina, con decreto firmato lo scorso 2 luglio dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, costituisce un importante riconoscimento per il lavoro svolto da De Blasio. “Il Gruppo di lavoro – precisa – si colloca a metà strada tra i due Osservatori e dovrà quindi fare sintesi tra le indicazioni e le proposte che arriveranno da entrambe le parti. La nuova nomina mi consentirà di approfondire ulteriormente tematiche di notevole importanza per provare anche a migliorare la nostra azione sul territorio a servizio delle comunità e a supporto delle famiglie, portata avanti attraverso l’organizzazione e l’erogazione di servizi di qualità per i più piccoli”.

Il gruppo di lavoro dovrà infatti fornire, attraverso suggerimenti e proposte, il necessario supporto per l’approfondimento di tematiche oggetto di attività di ricerca e per proposte di interventi sperimentali a favore della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione ai servizi educativi per la prima infanzia, in un’ottica di conciliazione fra tempi di lavoro e tempi familiari, con particolare attenzione alle zone del territorio con minore offerta di servizi pubblici per la prima infanzia.

Tra le priorità anche l’elaborazione di osservazioni e proposte per rafforzare il sistema nazionale dei servizi educativi per l’infanzia, anche con riferimento a nuovi ambiti di analisi e a interventi sperimentali rivolti alle aree territoriali a bassa densità di servizi pubblici erogati.