Il classe 2007 in Prima Squadra dopo l’esperienza alla Roma 1927

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Simone Donatiello, classe 2007, laterale.

Donatiello, avellinese doc, è nato e cresciuto sportivamente nella Sandro Abate, ritorna in Irpinia dopo una stagione alla Roma 1927. In carriera ha vinto uno scudetto U19, una Coppa Italia U19, una Supercoppa Italiana U19 e una Coppa Divisione U23. E’ stato più volte convocato in Nazionale U17 e nella Rappresentativa Campania U17.

“Sono molto felice di essere tornato a casa. Ringrazio la società e la famiglia Abate per la fiducia mostrata e per l’opportunità che mi viene data di far parte della Prima Squadra, dichiara Simone Donatiello. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni garantendo il massimo impegno ogni giorno. È un onore indossare la maglia della città dove sono cresciuto, una grande responsabilità e mi impegnerò al massimo per onorarla” conclude il laterale irpino.