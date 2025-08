Domani una notte di emozioni con Anna Tatangelo, Clementino e altri artisti

Quando la musica incontra il gusto, quando la piazza diventa palcoscenico, quando la città si stringe intorno alla sua festa più bella: Pitti Pizza & Friends è tutto questo. E domani, domenica 3 agosto, cala il sipario su un’edizione indimenticabile, che ha trasformato Salerno in un crocevia di sapori, talenti e bellezza condivisa.

Cinque giorni vissuti a cuore aperto, con migliaia di presenze, artisti amatissimi e le migliori espressioni della tradizione pizzaiola campana. Una festa che ha saputo parlare ai turisti e ai salernitani, ai giovani e alle famiglie, ai golosi e agli appassionati di musica. Piazza della Libertà si è confermata regina del Mediterraneo: uno spazio urbano che respira cultura, accoglie emozioni e, in questa occasione, ha riscoperto il suo lato più pop.

Media partner ufficiale è Radio Kiss Kiss, che ha accompagnato ogni serata con dirette, collegamenti e interviste live a partire dalle 21. Alla conduzione il duo collaudato Pippo Pelo e Adriana Petro, protagonisti di un racconto pieno di ritmo, ironia e grande empatia con il pubblico.

Domani, domenica 3 agosto si chiude in grande stile: sul palco saliranno Anna Tatangelo, artista trasversale capace di passare dal pop più autentico alla televisione di qualità; Clementino, rapper e showman instancabile, energia pura e identità forte; Luk3, giovanissimo talento della scena urban, appena uscito dalla fucina di Amici; I Desideri, duo urban pop amatissimo dai giovani, Le One, rapper campano, e il talentuoso Cioffi, cantautore dall’anima metropolitana e sperimentale.

In apertura, spazio alle nuove voci del territorio: Lorenza Marino, Lybra, Dinìche, Gaetano Sellitti, Devil A, Armando Pavone e NaltroSound, selezionati grazie alla collaborazione con Florence Academy, che ha affiancato il festival nel dare valore alle nuove generazioni artistiche.

Guidate dal maestro Nunzio Mascolo, le migliori pizzerie della regione: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno. Fondamentale anche la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità.

A garanzia degli standard igienico-sanitari e ambientali, anche quest’anno il festival ha potuto contare sulla guida del dott. Domenico Della Porta, presidente dell’OSMOA – Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università di Salerno. Il suo contributo ha rappresentato una supervisione scientifica trasversale, tra salute pubblica, responsabilità sociale e sostenibilità del format.

L’evento è ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente), Effe Emme Eventi, in collaborazione con Santoro Creative Hub e con il patrocinio e il sostegno di: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia. Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

Tra i partner più attivi nel sostenere il festival figura la Fondazione Carisal, ente filantropico da sempre impegnato nella promozione della coesione sociale e dello sviluppo culturale del territorio. Carisal sostiene con convinzione e da tempo Pitti Pizza & Friends, riconoscendone il valore aggregativo e creativo. «Un’iniziativa che unisce tradizione gastronomica, inclusione e imprenditorialità giovanile, perfettamente in linea con la missione di Carisal. Favorire esperienze che mettano al centro le persone, la comunità e il talento è per Carisal un dovere morale e una visione strategica. Pitti Pizza & Friends, con il suo linguaggio universale fatto di farina, lievito e passione, rappresenta un modello virtuoso di partecipazione civica e innovazione sociale», ha dichiarato il presidente Mimmo Credendino.

Il ticket d’ingresso ha un costo di 16 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è previsto un ticket ridotto di 12 euro. Chi desidera solo assistere ai momenti musicali può acquistare la drink card al costo di 12 euro. È disponibile anche una card dedicata per i celiaci, con pizza gluten free, bibita e caffè, presso il forno della Pizzeria “Il Giardino degli Dei”. I ticket e le drink card potranno essere acquistati direttamente al botteghino all’ingresso e saranno validi esclusivamente per il giorno dell’acquisto.