Abusivo pretende il pizzo e minaccia di danneggiare l’auto

In via Conte di Ruvo in pieno Centro Storico sfiorata la rissa tra il parcheggiatore abusivo che taglieggia gli automobilisti in zona e gli operai al lavoro di una ditta di ponteggi. Al rifiuto di uno degli operai di cedere alla pretesa del pizzo il parcheggiatore ha minacciato di danneggiare l’auto dei lavoratori. Solo il buonsenso di uno dei due operai ha evitato che si scatenasse una rissa. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Sono il marcio da estirpare con rigore e non con procedimenti spot poco concreti rispetto alla soluzione del problema. Il senso di impunità li rende sempre più aggressivi e violenti e non esitano a mettere in campo le loro dinamiche criminali. Chi non cede alle loro pretese mette seriamente a rischio la propria incolumità e rischia danni consistenti alla propria vettura. Si sentono padroni di agire, non temono conseguenze come tutti coloro che vivono di attività abusive in città, ne fioriscono tante in base alle stagioni ma mancano puntualmente tutte le misure di contrasto e chi ne paga le conseguenze sono i cittadini onesti”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1270180057315535