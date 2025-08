"Serve più prevenzione e controlli, referendum mancato occasione persa"

Nuovo incidente sul lavoro nel quale sono rimasti feriti tre operai dopo la caduta provocata dal ribaltamento del cestello sul quale stavano lavorando per installare un tabellone pubblicitario a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. I tre, dopo la caduta da due metri d’altezza, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale “Ruggi” dove sono stati refertati con prognosi che vanno dai 10 a 30 giorni. I carabinieri di Battipaglia indagano sull’accaduto.

“La prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro deve essere tra le priorità nazionale, come peraltro auspicato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Continuano ad arrivare decine di segnalazioni ogni giorno su cantieri pericolosi per chi ci lavora, sulla mancanza di condizioni anche minime di sicurezza, in particolare nel settore edilizio e in quello agricolo. L’incidente di Montecorvino Pugliano, per fortuna senza vittime, è l’ennesima riprova che sul piano della prevenzione e del controllo bisogna fare di più, prevedendo la chiusura immediata e definitiva di tutte quelle imprese che non rispettano la sicurezza dei lavoratori semplicemente per aumentare il loro profitto. Se è vero che il referendum è stata un’occasione persa, è anche vero che di fronte a questa strage il Parlamento può e deve fare di più, approvando norme che rendano la vita impossibile a chi sfrutta senza pietà la vita dei lavoratori per il proprio guadagno”. Questo il commento di Borrelli.