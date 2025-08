Borrelli: "Presidi fissi e soluzioni dignitose per i clochard"

Le immagini inviate dai residenti al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli denunciano la presenza di un senzatetto armato di coltello che tutte le sere bivacca in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli in pieno Centro Storico. Si aggira non lontano dai tavolini delle attività commerciali, visibilmente alterato a torso nudo in una zona ampiamente e densamente frequentata da turisti e residenti. “Chiediamo a gran voce che si faccia qualcosa, qui la situazione è insostenibile” – è l’accorato appello che rivolgono i residenti al deputato Borrelli.

“Non solo il Centro Storico, ma l’intera città va resa più sicura e vivibile. Insistono ampie aree divenute impraticabili per la presenza massiccia di disperati che con fare sempre più aggressivo e prepotente mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, rendendosi protagonisti di risse a colpi di coltelli, mazze, bottiglie di vetro. Quello dei senza fissa dimora è un tema gigantesco per il quale bisogna trovare al più presto soluzioni dignitose e durature. Ma la sicurezza dei residenti va garantita in ogni modo. Occorrono presidi di pubblica sicurezza costanti e puntuali soprattutto nei luoghi simbolo della città, dove va garantito un tranquillo svolgimento anche delle attività commerciali ed evitare l’esasperazione dei residenti, la cui quotidianità è davvero resa difficile, specie nei mesi estivi, quando la città inizia a svuotarsi”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/794300669922238