Il 4 agosto al Festival del Giornalismo con il suo libro in difesa degli animali

A Sant’Agnello seconda ed ultima tappa del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta: lunedì 4 agosto 2025 alle ore 20:30 al Belvedere Marinella il conduttore del programma televisivo “Accordi e Disaccordi” Luca Sommi parlerà del suo “Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali”. Intervistato dal giornalista del Fatto Quotidiano e direttore artistico della rassegna, Vincenzo Iurillo, l’autore dialogherà con l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il deputato Francesco Borrelli.

L’appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi “rEstate Sintonizzati 2025” del Comune di Sant’Agnello ed è a ingresso libero e gratuito.

Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato, gli animali sono i nostri fratelli. Non abbiamo una lingua comune ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale. Però non li trattiamo come dovremmo: usurpiamo il loro habitat, li cacciamo senza un vero motivo, li facciamo esibire in manifestazioni ormai grottesche, li rinchiudiamo in lager per poi cibarcene senza criterio. Ma la cosa più grave è che non li consideriamo più dei soggetti, ma quasi degli oggetti. In questo libro Luca Sommi fa un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro mettendo insieme tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale. Perché gli animali sanno perfettamente cosa siano il dolore, la paura, l’abbandono, la solitudine, la sofferenza e l’amore. Sono capaci di essere tristi e felici, esattamente come noi. Con quale diritto consideriamo il loro dolore meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo, e per altri mille motivi, è giunto il momento di cambiare radicalmente il nostro rapporto con loro.

Il Festival internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, giunto quest’anno alla quinta edizione, si prefigge l’obiettivo di raccontare temi importanti attraverso incontri e dibattiti con autori di libri di successo e conosciuti al grande pubblico, che interagiscono con magistrati, giornalisti e politici. Tra gli argomenti trattati la penetrazione delle mafie nel mondo dei colletti bianchi, l’elezione di Trump, i retroscena sul nuovo Papa, le politiche di Craxi, l’astensionismo alle elezioni, la stagione delle stragi, la crisi di Gaza. Un ricco cartellone sui temi nazionali e internazionali della cronaca e della storia con voci e volti illustri: Riccardo Iacona, Gennaro Sangiuliano, Nicola Gratteri, Luigi de Magistris con il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, Alessandro Di Battista, Antonio Ingroia, Massimo Giletti, Antonello Caporale con l’ex premier Giuseppe Conte, Barbie Ladza Nadeau, Gianni Barbacetto, Sergio Rizzo, Francesco Antonio Grana, Luca Sommi, Luca Tescaroli e tanti altri.