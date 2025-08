Videosorveglianza potenziata e nuove sanzioni del DL

Il Comune di Grottaminarda si attrezza per potenziare il sistema di videosorveglianza e mettere in campo azioni sanzionatorie nei confronti dei cittadini irrispettosi che abbandonano i rifiuti.

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un Decreto Legge che inasprisce pene e sanzioni per reati ambientali e per l’abbandono dei rifiuti.

«Abbiamo potenziato il sistema di Videosorveglianza – afferma il Vicesindaco Antonio Vitale, Delegato all’Ambiente - e continueremo a farlo grazie ai finanziamenti ottenuti e a quelli richiesti.

Abbiamo installato delle telecamere in punti importanti della città tra cui una, in località Condotto, che tiene sotto controllo l’intero piazzale.

Il provvedimento del Governo contiene una stretta anche per l’abbandono o il deposito di piccoli rifiuti sia quando avvengono fuori dalla strada, con o senza l’impiego di veicoli, sia quando a gettare qualcosa per terra sia un pedone. In questo caso, scatta il pagamento di una sanzione da 80 a 320 euro e la nuova norma prevede che l’accertamento delle violazioni – a opera dei Comuni interessati – possa avvenire anche mediante il ricorso alle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, fuori o dentro i centri abitati. E l’utilizzo di questo tipo di riprese consente di differire la contestazione.

Stiamo facendo un lavoro importante al fine di rendere sempre più accogliente la nostra città per cui, come sempre, confidiamo nel senso civico di tutti augurandoci di non dover intervenire con misure sanzionatorie.

Ringraziamo, infine, i tantissimi cittadini che ogni giorno contribuiscono a tener pulita la nostra città dimostrando rispetto verso gli altri e verso l’ambiente».