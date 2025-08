Soffitto cade nella stanza del medico 118

Come si apprende dal sito ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ nella tarda mattinata di oggi a Torre Annunziata presso la postazione del 118, si è evitata l’ennesima morte sul lavoro. Salvo per miracolo un medico del 118 scampato per un pelo al crollo improvviso del soffitto della stanza a lui destinata. Secondo le prime ricostruzioni, il medico avrebbe avvertito strani scricchiolii provenire dal soffitto e, insospettito, è uscito appena in tempo. Pochi istanti dopo, il solaio ha ceduto, facendo crollare parte della copertura della stanza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’episodio è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Secondo alcune testimonianze, pare che l’edificio fosse già stato segnalato per carenze strutturali, i ritardi negli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza avrebbero potuto costare davvero caro in questo caso. Da chiarire necessariamente le ragioni delle mancate verifiche soprattutto quando riguardano strutture aperte al pubblico e come in questo caso specifico devono garantire efficienza e continuità operativa. Comprensibile la preoccupazione tra gli operatori sanitari che da tempo lamentano le condizioni precarie delle strutture assegnate al servizio. Mi auguro che organi preposti facciano subito chiarezza su quanto avvenuto e rispondano ai tanti interrogativi circa le mancate verifiche sulle condizioni dell’edificio”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.