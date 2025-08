Protesta in Consiglio e richiesta d’intervento alla Corte dei Conti

“Bilancio a rischio, intervenga la Corte dei Conti”. Questo l’appello del gruppo consiliare e politico “Insieme per Salvitelle” che ha abbandonato l’aula durante il Consiglio comunale del 29 luglio in segno di protesta contro il sindaco Maria Antonietta Scelza.

“Il primo cittadino, che oltre a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio comunale detiene anche altri incarichi dirigenziali nell’Ente, ha ripetutamente tolto la parola ai consiglieri di minoranza – sottolineano gli esponenti del gruppo – Ad esempio interrompendo più volte l’intervento del capogruppo Pasquale Vincenzo Caruso. La situazione è ulteriormente precipitata con l’intervento del consigliere Francesco Perretta, il quale non ha potuto evidenziare compiutamente le criticità dell’assestamento di bilancio”.

In particolare Perretta si è soffermato sul mancato accantonamento di somme relative a spese legali e contenziosi pendenti, come raccomandato dalla Corte dei Conti. “Tra i contenziosi figurerebbe un decreto ingiuntivo riferito alla vicenda della strada “Santa Caterina”, per un importo di circa 400mila euro. L’eventuale omissione di tali accantonamenti comprometterebbe l’equilibrio del bilancio. Pertanto, come gruppo consiliare, abbiamo chiesto che la deliberazione e gli atti della seduta consiliare venissero tempestivamente trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per le valutazioni del caso, come formalmente richiesto dai consiglieri comunali al Segretario comunale”.

Il gruppo “Insieme per Salvitelle” intende inoltre adire le sedi istituzionali competenti “per chiedere il ripristino della legalità e della trasparenza nell’attività consiliare, al fine di garantire il pieno esercizio del ruolo di opposizione, svolto nell’esclusivo interesse e a tutela della cittadinanza di Salvitelle”.