Salute e prevenzione a Sant’Agnello

Incontro con il prof. Di Maio e concerto degli EbbaneSis

Domenica 3 agosto alle ore 20:00 a Piazza Sant’Agnello si terrà l’incontro sul tema “Salute e prevenzione” con il Prof. Massimo Di Maio, Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Ordinario di Oncologia medica presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. L’evento, durante il quale interverrà il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, sarà condotto da Gianpiero Scarpati, giornalista del Tg di Rai Uno, nell’ambito della rassegna di informazione e sensibilizzazione del Comune “Sant’Agnello in salute” e del cartellone “rEstate Sintonizzati 2025”.

«Questo incontro è innanzitutto un segno di riconoscimento e di stima verso il Prof. Massimo Di Maio, eccellenza su scala nazionale della Penisola Sorrentina – dichiara il Sindaco Antonino Coppola – Abbiamo l’opportunità di ascoltare un nostro autorevole conterraneo su temi cruciali e di grande interesse, come la salute, la prevenzione e le prospettive nel medio-lungo termine sulla ricerca in campo oncologico, partendo proprio dalle tante attività portate avanti con successo dal Prof. Di Maio».

A seguire, sempre sul sagrato della Chiesa dei SS. Prisco e Agnello in Piazza Sant’Agnello, si terrà il concerto delle “Ebbanesis”, duo musicale partenopeo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Note per la loro capacità di trasformare i classici della canzone napoletana e i successi internazionali in rivisitazioni originali, ironiche e a tratti irriverenti, le Ebbanesis portano in scena virtuosismi vocali, melodie suggestive, un grande legame di amicizia e una sana dose di umorismo.