Ciampi denuncia situazione cronica, non più emergenziale

“Non è più tollerabile che il presidio sanitario Walter Tobagi di Montoro resti vittima dell’inerzia delle istituzioni. Parliamo di una struttura essenziale per oltre 50 mila cittadini, ridotta oggi al minimo per l’assenza cronica di personale e di una programmazione seria. La carenza di medici, infermieri e amministrativi sta paralizzando servizi vitali come la medicina legale e le vaccinazioni. I finanziamenti finalizzati all’ammodernamento strutturale e alla completa informatizzazione non risultano ancora pienamente utilizzati né accompagnati da un piano di potenziamento del personale. È una condizione che non può essere più definita emergenziale, ma strutturale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che sul tema ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Ho chiesto formalmente alla giunta di spiegare perché non si è ancora intervenuti e quali azioni concrete si intendano mettere in campo, a partire da un piano straordinario per il ripristino dei servizi fondamentali. I cittadini di Montoro e della Valle dell’Irno hanno gli stessi diritti di chi vive nei grandi centri. Chi governa ha il dovere di garantire equità territoriale e accesso universale alla sanità pubblica”.