A Montoro (AV) la chiusura della X edizione nel segno del ricordo

La manifestazione Borgosalus, quest’anno arrivata alla sua X Edizione, come di consueto ha visto l’inizio della sua tappa nazionale il 21 luglio. Il palinsesto di 11 giorni, fitto di attività è stato molto amato e seguito dalla comunità di Montoro e non solo, in presenza e da remoto sfondando in alcuni casi il traguardo delle 1000 visualizzazioni.

Il Borgosalus fa parlare di sè, per le numerose attività culturali, sportive e soprattutto per gli screening gratuiti messi in atto sul territorio irpino.

Un grazie speciale va a tutte le Associazioni e le Istituzioni che hanno creduto anche quest’anno, il primo, senza il suo ideatore il dott. Massimo De Girolamo, nel Borgosalus – Villaggio Itinerante Nazionale di Educazione Permanente al Benessere e alla Salute, un grazie anche alle Aziende che hanno promosso benessere sposando del tutto la mission del progetto.

“Non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta!” è stata la frase conclusiva urlata carica di emozione da Micaela ed Emanuele De Girolamo, alle redini della manifestazione; proprio come 40 anni prima aveva fatto Massimo alla conclusione del collegamento italo- argentino raccontato il 25 luglio.

Quest’anno si è parlato di disabilità, di amicizia e del senso di comunità e famiglia che ruota intorno la Manifestazione e che contraddistingue da sempre il popolo di Borgo.

“Un saluto e un plauso va a tutti i sanitari che hanno reso possibile lo screening gratuito. Quest’anno è stata riscontrata ad un ragazzo di giovane età una anomalia cardiaca che andrà approfondita, forse salvandolo da una situazione molto più grave. ” Queste sono le notizie che ci fanno andare avanti e ci fanno credere in quello che facciamo” ha detto Micaela De Girolamo.

Durante la Cerimonia di chiusura è stato consegnato il Premio Massimo De Girolamo, già “Premio dei Premi, #MontorooltreiConfini, premio ideato dallo stesso dott. De Girolamo per quei montoresi che si sono si sono contraddistinti nel proprio campo ricevendo riconoscimenti al di fuori del territorio di Montoro e che da quest’anno è stato intitolato a lui proprio per aver portato il nome e la cultura di Borgo, frazione di Montoro, con diversi progetti e attività in giro per l’Italia.

Il Borgosalus chiude la sua tappa nazionale ma non si ferma, “Organizzare 11 giorni di attività non è facile, come non è stato facile valutare le diverse proposte che ci sono pervenute non solo da Montoro ma anche da altri amici e associazioni del territorio nazionale. Se è possibile avere un palinsesto così ampio è grazie alle proposte e alla realizzazione di queste da parte delle Associazioni amiche e sensibili e alla volontà dei loro presidenti e dei volontari” ha detto Emanuele De Girolamo, proprio per questo motivo la manifestazione continuerà nei prossimi mesi, dopo la pausa estiva, con altre attività sul territorio nazionale.