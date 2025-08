Ama Camping 2025

La sesta edizione: dal 9 al 17 agosto all’Altopiano di Verteglia (AV)

Dal 9 al 17 agosto torna per la sesta edizione Ama Camping, progetto nato nel 2020 dall’iniziativa dell’Associazione Ama Next Generation, con sede a Montella (AV). Il Rifugio Candraloni, sull’Altopiano di Verteglia, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, sarà il campo base per tutta la durata della manifestazione.

Escursioni, camping, musica, cinema, laboratori per adulti e bambini, arte, tavoli tematici, ottimo cibo, natura.

Ama Camping è un progetto trasversale che crea canali di comunicazione tra diverse generazioni, che diffonde la conoscenza del territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini e del Comune di Montella, sensibilizzando tutti i campeggiatori e i visitatori al rispetto della natura e dell’ambiente.

Il Rifugio Candraloni, base operativa dell’associazione, e tutte le aree camping di pertinenza, sono dotati di servizi esterni, quali docce, bagni, servizio food, wi-fi, raccolta differenziata “tenda a tenda”.

Grazie a un impegno costante e al supporto economico di persone e aziende del territorio, l’associazione riesce a mantenere alta la qualità delle sue attività affermandosi come un punto di riferimento per gli appassionati di natura, sport e musica nei territori limitrofi.

IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2025

L’Ama Camping 2024 sarà inaugurato il 9 agosto alle ore 16.00 presso il Rifugio Candraloni con un pomeriggio di animazione per bambini, seguito alle 19.00 da Dj Set e un giropizza in condivisione. Il giorno dopo, domenica 11 agosto, sarà dedicato alla Mangialonga dei Monti Picentini, escursione culinaria che combina trekking e ottimo cibo locale, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Alto Calore Montella. Ampia scelta per gli amanti del trekking che avranno l’imbarazzo della scelta tra le varie date della rassegna Esplora – Alla scoperta dei Monti Picentini: 11, 12, 14, 16 e 17 agosto: il Monte Terminio, un’escursione dedicata alle sorgenti dei Monti Picentini, l’Accellica, passeggiate all’alba e al tramonte. Prosegue la collaborazione che l’associazione Ama Next Generation ha avviato l’anno scorso con Ecomunera, associazione Irpina che lavora sulle comunità energetiche. Il 12 agosto, infatti, l’associazione sarà ad Ama Camping con il progetto Sportello Sostenibilità, a supporto di uno stile di vita più sostenibile.

Un’edizione ricca di musicisti locali, per soddisfare gusti musicali e artistici diversi. La rassegna “Cinema ad Alta Quota” prevede la proiezione lunedì 11 agosto del documentario Sulla Via dei Padri di Bruno Palma che racconta la transumanza attraverso l’esperienza di una famiglia di Montella e il 14 agosto del film I pionieri” che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che intraprende l’esperienza del campeggio. È confermato il concerto acustico al tramonto alle Ripe della Falconara, dove si esibiranno i Larus - voce, chitarra, percussioni, fisarmonica. La serata proseguirà poi al Rifugio Candraloni con incursioni sonore e improvvisazioni di musicisti vari.

Il 14 agosto sarà una giornata molto intensa dove si darà molto spazio alla creatività – anche dei più piccoli – e ai giovani talenti emergenti: in mattinata il laboratorio di disegno per adulti con Gioele Luciano, nel pomeriggio un laboratorio per bambini di creazione di saponi con Sapolà, alle 18:00 Gaetano Schiavone presenterà al pubblico il suo fumetto Storia di un diavoletto che voleva amarsi. In serata – grande novità di questa edizione – ci sposteremo al Ristorante La Bussola per una serata di musica elettronica con Paolo Picone, Gamino (insieme in U_Osc), Tommaso Nudo, Lutradesotus.

Non finisce qui perché il 15 agosto c’è NOSTOP! Ferragosto al Rifugio: Gamino, Papa Lele, Turcos Meet the Little Devils, Futiledjstivo. Musica, brace e ottima compagnia.

Il 16 agosto sarà ospite dell’evento Antonio Marotta, con il suo Ritual Circle, laboratorio di tamburi che evoca la forza del rito e il suo live Marotta Ritual.

Sono tantissime le novità di questa sesta edizione, nuove collaborazioni, nuove proposte. Saranno giornate intense, durante le quali l’associazione Ama Next Generation si prepara ad accogliere un gran numero di persone. I campeggiatori delle aree Camping Candraloni potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione (docce, bagni, cucinino, raccolta differenziata, wi-fi, punto di ricarica).

Il servizio food è tutti i giorni: Pranzo 12.00 – 15.00 | Aperitivo 18:00 – 19:30 | Cena 19.30 – 22.30