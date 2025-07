"Il Governo sia garante di un’operazione solida e sostenibile"

In occasione dell’incontro odierno al MIMIT, convocato per discutere gli sviluppi legati al futuro del gruppo Iveco, Sara Rinaudo, vicesegretario generale Fismic Confsal, dichiara: “Guardiamo con senso di responsabilità e spirito collaborativo all’operazione in corso per il gruppo Iveco. Serve voglia di confronto, ma soprattutto di concretezza. Il nostro obiettivo per ciò che riguarda il settore interessato dall’Opa di Tata Motors, è quello di assicurare che qualsiasi transizione societaria avvenga nel pieno rispetto della continuità industriale, della tutela occupazionale e della valorizzazione del know-how italiano. Il Governo deve svolgere un ruolo di garante, affinché si definiscano condizioni e vincoli chiari a tutela dei lavoratori, degli stabilimenti e dell’intera filiera nazionale. Non possiamo rischiare di trovarci in un medio lungo periodo seduti allo stesso tavolo, a discutere però di situazioni penalizzanti per i lavoratori, dovute da eventuali passi più lunghi della gamba da parte di Tata Motors”.

Rinaudo prosegue, soffermandosi sull’acquisizione del comparto Iveco Defence da parte di Leonardo, e sottolinea “Sarà importante comprendere il futuro dei rapporti di fornitura oggi attivi tra Iveco Defence e siti produttivi italiani come FPT Motori a Foggia e Driveline a Torino, che rappresentano eccellenze tecnologiche e occupazionali. Con l’ingresso di Leonardo e il suo accordo con Rheinmetall, sarà necessario chiarire il perimetro industriale e commerciale della nuova compagine, evitando impatti sulle attuali commesse”.

“Siamo fiduciosi – conclude – che il confronto con le parti industriali presenti oggi al tavolo possa avvenire in un clima costruttivo. La priorità è garantire che l’operazione porti a un progetto industriale solido e sostenibile nel tempo, scongiurando scenari di debolezza finanziaria o arretramento produttivo”.